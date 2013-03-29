Проект развития Москвы-реки представят к концу 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца 2013 года планируется разработать проект развития Москвы-реки и набережных, сообщил в эфире передачи "Верхний пост" в LiveJournal заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы выделили отдельный проект в Москомархитектуре, который называется "Проект река Москва". Мы всю реку Москву проехали, проанализировали, и где возможно сегодня сделать набережные – проектируем набережные, где возможно благоустроить – благоустраиваем, где нужно – убираем промзоны", – передает РИА Новости его слова.

Заммэра отметил, что новые набережные будут отражены к генплане, который планируется разработать к 2014 году.

В настоящее время уже разработан проект планировки набережной в Тушине, где вместо существующей прибрежной зоны появится природный парк у воды. Кроме того, берега реки благоустроят в Нагатинском районе и возле парка "Музеон" на Крымском Валу, где появится ландшафтный парк. Также ведется разработка проекта по строительству пешеходной зоны над рекой в Зарядье – не исключено, что ее сделают ярусной. Изучается и возможность круглогодичной навигации речного транспорта по Москва-реке.