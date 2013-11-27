В Москве могут появиться 43 подземные улицы

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице могут появиться 43 подземные улицы. До конца этого года соответствующий проект должен быть представлен на рассмотрение Сергею Собянину. Об этом в среду сообщает информационный центр правительства Москвы.

Подземные улицы будут представлять собой некие пространства, различающиеся по площади. 11 из будущих объектов предложили в качестве экспериментальных. Среди них подземное пространство в районе улицы Стромынки, а также от площади "Трех вокзалов" до проспекта Академика Сахарова.

По мнению экспертов, в будущих пространствах можно будет размещать музеи, кинотеатры и даже грибные плантации. Но это потребует много затрат, уточнили специалисты.

43 зоны были выбраны в пределах МКАД по причине нахождения там больших пешеходных потоков: от станций метро до офисных зданий или больниц. Главной задачей данного проекта является разделение движущихся потоков людей на разные уровни по принципу дорожной эстакады. При этом будут учитываться и так называемые очаги аварийности: места частых ДТП с участием пешеходов, данные о которых были предоставлены ГИБДД.