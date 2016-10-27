Разноцветную подсветку включили на улицах Москвы

Разноцветную подсветку включили в столице из-за сокращения светового дня. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В Камергерском переулке появился коридор светящихся сердец, на Большой Дмитровке – огромные шары. Кое-где можно уже заметить и елки в праздничных огнях.

По мнению психологов, отсутствие солнца способно вызвать у горожан депрессию. Преодолеть осеннюю хандру может теплый ламповый свет и яркие инсталляции.