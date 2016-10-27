Форма поиска по сайту

27 октября 2016, 09:45

Город

Разноцветную подсветку включили на улицах Москвы

Разноцветную подсветку включили в столице из-за сокращения светового дня. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В Камергерском переулке появился коридор светящихся сердец, на Большой Дмитровке – огромные шары. Кое-где можно уже заметить и елки в праздничных огнях.

По мнению психологов, отсутствие солнца способно вызвать у горожан депрессию. Преодолеть осеннюю хандру может теплый ламповый свет и яркие инсталляции.

Архитектурно-художественная подсветка украсит фасады на Моховой до конца декабря. Сейчас столичные власти ищут подрядчика. Подсветка украсит фасады домов №№ 6–8, 12, 14, 10, строения 1 и 2. Освещение будет светодиодным.

Кроме того, к Новому году установят вечернюю подсветку на Ленинградском мосту. Также до конца декабря подсветят две церкви в Черниговском переулке. Речь идет о церкви Михаила и Федора Черниговских и об Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

улицы Большая Дмитровка подсветка парки и пешеходные зоны

