Больше всего заявок о скоплении воды поступило от жителей запада столицы

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

В ГУП "Мосводосток" поступило 116 заявок о скоплении воды. 87 из них уже выполнены, а 29 находятся в работе. При этом чаще всего на подтопления жалуются жители запада столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Наибольшее количество заявок поступило по ЗАО - 35, в СВАО - 14, в САО – 12", - отметили в "Мосводостоке".

При этом для устранения скоплений воды на дорогах организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. Так, задействовано 243 бригады, более тысячи рабочих и 276 единиц спецтехники.

Отметим, метеорологи сообщают, что в столице уже выпало 40 процентов месячной нормы осадков. И дожди будут продолжаться, поэтому водостоки не всегда справляются с обильным потоком воды.

В столице выпала почти половина месячной нормы осадков

Горожанам рекомендует закрыть окна, автомобилистам – припарковать машины в гаражах или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также ведомство призывает москвичей обходить рекламные щиты и шаткие строения.

В свою очередь, Гидрометцентр России объявил​ повышенный уровень погодной опасности в связи с грозами и усилением ветра во всех регионах Центральной России, включая Москву и область.

"За выходные выпадет около двух третей от месячной нормы осадков, местами и более. Под ударом стихии окажутся пострадавшие от сильных ливней Курская и Липецкая области, не говоря уже о всех остальных. В субботу сильные дожди прогнозируются на большей части Центрального региона. В воскресенье опять ливни, грозы, град и порывистый ветер", – говорится в сообщении Гидрометцентра.