Палатки с шаурмой у спорткомплекса "Олимпийского" будут демонтированы

Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Демонтаж объектов нестационарной торговли, в том числе палаток с шаурмой, по пути от станции метро "Проспект мира" до спорткомплекса "Олимпийский" завершится до конца 2015 года, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, от ларьков и палаток очистят территорию вдоль православного храма Сретенского благочиния Московской епархии (церковь Филиппа митрополита в Мещанской слободе).

Как уточнили в префектуре Центрального округа, демонтаж нестационарных объектов на этой территории будет производиться по завершении сроков заключенных договоров. Помимо этого, для освобождения прохода пешеходов и посетителей цирка на Цветном бульваре будут перемещены в другие места киоски, стоящие у одноименной станции метро.

Ранее M24.ru сообщало, что в этом году в центре столицы появится более 20 торговых автоматов самообслуживания "Все сам". Установить торговые объекты планируют по адресам:

Проточный переулок, дом 11;

1-й Коптельский переулок, владение 6;

Верхняя Красносельская улица, дом 23;

Протопоповский переулок, дом 9;

Суворовская площадь, дом 2;

улица Советской Армии, дом 17/52;

улица Большая Декабрьская, дом 9/11;

Звенигородское шоссе, дом 1/1;

улица Антонова-Овсеенко, дом 6;

Стрельбищенский переулок, дом 29, строение 1;

Благовещенский переулок, 6-8;

Большой Гнездниковский переулок, дом 10;

Мамоновский переулок, дом 7;

улица Еланского, дом 2;

Большой Левшинский переулок, 1/22;

улица Погодинская, 1/2;

7-й Ростовский переулок, дом 11;

Большая Пироговская улица, дом 21.

В префектуре ЦАО отметили, что в Москве сохранятся и привычные торговые павильоны при условии, что они будут соответствовать всем необходимым требованиям. В основном, на улицах останутся киоски, торгующие прессой, мороженым, хлебом и бытовой химией. Кроме того, продолжат работу театральные кассы и фруктовые и молочные киоски.

Напомним, в ближайшем будущем город заменит все устаревшие торговые киоски на ларьки нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

К маю в столице появится около 700 новых киосков, все они будут построены городом и отданы в аренду, а проектировать павильоны теперь станут архитекторы.

Новые договоры аренды будут заключаться на 5 лет, а не на 3, как раньше. Все объекты разыгрываться на открытых электронных аукционах, информация о которых будет размещена в общем доступе на сайтах правительства Москвы.

Торговые павильоны будут созданы по единому проекту, с современным городским дизайном. Киоски будут выдаваться "под ключ" со всем необходимым торговым и холодильным оборудованием, с полным подключением к городским коммуникациям. Таким образом, практически сразу после заключения договора арендатор сможет начать торговлю, что упростит ведение бизнеса. Ранее предприниматель тратил на строительство павильона от 3 до 6 месяцев. Все это время он не получал доходов, но оплачивал аренду.