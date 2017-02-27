Художественную подсветку получат около 200 столичных зданий в 2017 году

Около 200 зданий получат архитектурно-художественную подсветку в рамках программы "Моя улица" в 2017 году, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский, подсветкой планируют оснастить, прежде всего, здания-доминанты столичных улиц. Особое внимание уделят также постройкам, расположенным на набережных.

"Моя улица"

В 2014 году правительство Москвы приняло решение о масштабном и комплексном благоустройстве городской среды – так появилась программа, реализация которой была запланирована на 2015–2018 годы.

В 2016 году тотальной реконструкции подвергли Новый Арбат, Тверскую, Большую Якиманку, Воздвиженку, Лубянскую площадь, Кудринскую площадь, Никитский бульвар, Садовую-Триумфальную, Таганскую и многие другие улицы.

Помимо расширения тротуаров, реставрации фасадов, организации велодорожек и парковочного пространства, особое внимание власти города уделили высадке новых деревьев – именно об этом их просили москвичи. На этом этапе реализации программы специалисты высадили более трех тысяч новых деревьев – липы, вязы, рябины, каштаны, дубы и клены появились более чем на 30 благоустроенных улицах. Это поистине огромное количество новой зелени – деревья для высадки в город привезли на 24 автопоездах длиной 16 метров.

В 2017 году в рамках программы "Моя улица" планируют благоустроить еще 90 общественных пространств, включая порядка 80 улиц, включая центральные улицы, набережные, вылетные магистрали, въездные группы в город на МКАД. Кроме того, в Москве продолжат благоустраивать и создавать парки: в 2017 году их будет создано 49.

Также будут продолжены работы по благоустройству территорий вдоль Московского центрального кольца (МЦК) – в зоне радиусе 1,5 километра вокруг кольца.

