Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Власти Москвы согласовали проведение "Русского марша" в Люблино 4 ноября, однако с изменением числа участников и длительности акции, сообщил первый замглавы департамента безопасности Василий Олейник.

Ранее лидер националистического движения "Русские" Дмитрий Демушкин сообщал, что правительство Москвы согласовало "Русский марш", сократив число участников с 15 тысяч до 5 тысяч человек. При этом мэрия заявку отклонила от имени самого Демушкина, но согласовала митинг по другой заявке.

"Другим группам граждан согласовано. Они подавали на шествие и митинг, им предложено провести шествие с 12 до 13 часов по их заявленному маршруту, провести публичные мероприятия в виде митинга с численностью до 5 тысяч человек", – цитирует Олейника МИА "Россия сегодня".

Ранее m24.ru сообщало, что столичные власти отклонили заявку на проведение "Русского марша", запланированного на 4 ноября. Причиной такого решения стало то, что организатор акции Дмитрий Демушкин имеет ограничения согласно федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Отметим, что по итогам прошлогоднего "марша" Следственный комитет России возбудил дело о разжигании ненависти и вражды.