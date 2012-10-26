Форма поиска по сайту

26 октября 2012, 19:05

Город

В ноябре в столице откроют еще 3 выделенные полосы

С 1 ноября в столице заработают 3 выделенные полосы

В Москве 1 ноября заработают три выделенные полосы для общественного транспорта: на Комсомольском проспекте, на проспекте Вернадского - от Садового кольца до Ленинского проспекта, и на Профсоюзной - от улицы Гарибальди до МКАД.

Еще 10 полос обещают открыть до конца года: всего в Москве будет запущено около 80 километров выделенных полос.

Таким образом, число "выделенок" к концу года увеличится вдвое. На сегодняшний день выделенными полосами для общественного транспорта воспользовались уже около шести миллионов пассажиров. Средняя скорость движения общественного транспорта увеличилась на 20%.

Как ранее сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Москва 24", по поводу выделения специальных полос для общественного транспорта в загруженном городе было много дебатов. После анализа специалистов было решено убрать три участка протяженностью в семь километров, отметил градоначальник.

