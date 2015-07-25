В центре Москвы ограничат движение на время ралли ретромашин

Несколько центральных улиц перекрыты из-за ралли машин

Несколько улиц в центре Москвы сегодня перекрыты из-за традиционного пробега ретромашин. Ралли стартует в полдень.

По информации департамента транспорта, движение по Ильинке - от Рыбного переулка до Красной площади - из-за этого будет ограничено до 13.30. Ветошный переулок и вовсе перекроют до шести вечера.

По центру Москвы проедут раритетные автомобили 30-70-ых годов. Их маршрут проляжет по Красной площади, Кремлевской набережной, Воробьевым горам и Лужникам. Под стать автомобилям водители будут в костюмы соответствующих эпох.

Первое подобное мероприятие прошло в 2014 году. Был представлен весь советский модельный ряд: от горбатого "Запорожца" ЗАЗ-965 до представительского ЗИЛ-41041 мощностью 300 лошадиных сил.

Самым старым автомобилем, который принял участие в ГУМ-Авторалли, стал фаэтон ГАЗ-А образца 1933 года. А самой популярной моделью – "Волга" ГАЗ-24. Тогда в пробеге участвовали 26 таких машин.