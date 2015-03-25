Хозяйственные службы столицы обеспечивают порядок на месте убийства Немцова

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Порядок на месте убийства Бориса Немцова обеспечивают хозяйственные службы, передает ТАСС со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексея Майорова.

По его словам, коммунальщики убирают завядшие цветы, мусор и обрывки бумаги, а также обеспечивают проход пешеходов по мосту.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что несколько неизвестных сломали памятную табличку на месте преступления и наклеили надписи на портреты покойного.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является убийство на почве религиозной или другой ненависти.