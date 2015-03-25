Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2015, 11:21

Город

Хозяйственные службы столицы обеспечивают порядок на месте убийства Немцова

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Порядок на месте убийства Бориса Немцова обеспечивают хозяйственные службы, передает ТАСС со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексея Майорова.

По его словам, коммунальщики убирают завядшие цветы, мусор и обрывки бумаги, а также обеспечивают проход пешеходов по мосту.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что несколько неизвестных сломали памятную табличку на месте преступления и наклеили надписи на портреты покойного.

Ссылки по теме


Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является убийство на почве религиозной или другой ненависти.

улицы Борис Немцов Большой Москворецкий мост

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика