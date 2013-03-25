Депутаты предлагают разбить сады на арбатских крышах

Фото: региональный общественный фонд "Застава"

Депутаты муниципального собрания "Арбат" одобрили проект по озеленению крыш на одной из старейших улиц Москвы. Как сообщил M24.ru руководитель собрания Евгений Бабенко, пилотный проект планируется запустить в доме по адресу Арбат, 19 – это двухэтажная пристройка между 17-м и 21-м домом. В перспективе депутаты предлагают разбить сады, как минимум, на 20 арбатских кровлях.

Евгений Бабенко добавил, что рассматривается также вопрос об озеленении летних кафе Арбата. "Мы хотим, чтобы участки земли, выделенные под кафе, ограждали не пожароопасными пластиковыми деталями, а зелеными насаждениями, деревьями в бочках и кадках", - подчеркнул он.

Автор проекта, президент регионального общественного фонда "Застава" архитектор Ирина Соколова рассказала M24.ru, что озеленение арбатских крыш предполагается проводить из внебюджетных источников. Инвестор для пилотного проекта уже найден – это немецкая компания "Инжиниринг Доберсек ГмбХ", у которой на Арбате офис. Она планирует вложить в сад на крыше площадью 400 кв. м порядка $1 млн. "Планируется посадить растения их итальянских питомников, адаптированные к российским условиям", - пояснила Соколова.

По ее словам, результаты эксперимента москвичи, скорее всего, увидят уже этой осенью. Помимо самого сада, на крышах планируется организовать физкультурно-оздоровительные комплексы. Там будут располагаться массажные кабинеты, фитобары, залы для спортивных мероприятий. Вход на крышу планируется сделать бесплатным, а вот за оздоровительные процедуры придется заплатить, подчеркнула Соколова.

К слову, один из первых проектов озеленения крыш в Москве был реализован также в центре столицы. В 2007 году на кровле гастронома "Новоарбатский" (Новый Арбат, 11) сделали газон.

Экс-глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко отметил, что все проекты по озеленению должны быть согласованы с жителями района и собственниками помещений. "Все крыши на Арбате приватизированы, - отметил эксперт. - Чердаки владельцы верхних квартир также в основном перевели в собственность".

Что касается кафе, то, по словам Ткаченко, и здесь с владельцами заведений нужно будет договариваться. Несмотря на то, что озеленение одного кафе может стоить недорого – порядка 5 тыс. рублей - не стоит забывать, что растения отнимут у владельца кафе лишний столик, приносящий порядка $1 тысячи прибыли в год.

Между тем председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Вера Степаненко считает, что жители центра не будут выступать против садов на крышах там, где это возможно технически. "Дворы в центре маленькие, гулять с детьми негде, зеленые кровли – отличный выход", - отметила депутат. По ее словам, сегодня многие москвичи во всех округах готовы сами вкладываться в сады на крышах, в Мосгордуму нередко поступают просьбы проконсультировать о таких возможностях.

Напомним, ранее муниципальные депутаты Арбата предлагали делать на глухих стенах зданий вертикальные парковки-этажерки. Их также хотят украшать зеленью.

Екатерина Аликина