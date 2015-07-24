Фото: m24.ru/Александр Авилов
В рамках фестиваля варенья "Московское лето" в столице появятся уникальные арт-объекты. Так, на Манежной площади установят гигантский шар-арбуз высотой 11 метров, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. В прошлом году такой фестиваль прошел под названием "Московское варенье", однако в этом году по инициативе горожан его решили переименовать в "Московское лето".
Москвичи также смогут полюбоваться гигантскими двухметровыми банками, расписанными московскими художниками, а также арт-клумбами в виде рояля, автомобиля, арбузной дольки и моста с рекой.
Кроме того, в городе появится грот из песка с канди-баром, и пройдет выставка гигантских фигур из овощей и фруктов возле Исторического музея. Увидят горожане и мостик из светящихся орехов и фигуры из карамели от чемпионов мира по кулинарному искусству.
На 22 ярмарки, которые расположатся по всему городу, привезут десятки разнообразных видов сладостей: варенье из кактусов, перца чили, лепестков роз, зизифуса крымского, жимолости, тыквы с лимоном, сливы с корицей и ядрами абрикоса, из кабачков и груши с ванилью, из еловых шишек и кедровых орешков и даже варенье с дымком.
Городские рестораны предложат самые необычные блюда, в составе которых будет варенье, например, бублики с крестьянским маслом и малиновым вареньем или креветочные чипсы с соусом из ананасов и манго.
В этом году фестиваль варенья в Москве пройдет с 13 по 23 августа.
Фестиваль варенья развернется на следующих площадках:
- "Фруктовый театр", Театральная площадь, владение 1;
- "Арбузная площадь", Тверская площадь;
- "Фруктовый стадион", Пушкинская площадь;
- "Яблоневый сквер", Новопушкинский сквер;
- "Детский фруктовый сад", Тверской бульвар, владение 19 (памятник Сергею Есенину); Тверской бульвар, владения 26 и 10–20;
- "Виноградная улица", улица Арбат, владение 48;
- "Малиновый переулок", Климентовский переулок, улица Малая Ордынка, владение 23;
- Центральная фруктовая площадь, Манежная площадь у ТЦ "Охотный ряд";
- Переход от Манежной площади к Площади Революции ("Фруктовый вернисаж") и Манежная площадь, владение 2 (у здания музея Отечественной войны 1812 года);
- "Сочная набережная", площадь Революции;
- "Ореховый мост", улица Кузнецкий мост, владение 6/3 (у ресторана "Большой"); улица Кузнецкий мост, владение 7;
- "Экоквартал", улица Никольская, владение 5;
- "Фруктовая эстрада", Камергерский переулок, владение 2;
- "Цитрусовый край", Ленинградский проспект, владение 62 (САО);
- "Смородиновый край", Сходненская улица, владение 56 (СЗАО);
- "Сливовый район", Ярцевская улица, владение 21 (ЗАО);
- "Медовый район", Профсоюзная улица, владение 41 (ЮЗАО);
- "Абрикосовый район", Ореховый бульвар, владение 14 (ЮАО);
- "Грушевый район", улица Белореченская, владение 2 (ЮВАО);
- "Персиковый район", Сокольническая площадь, владение 4А (ВАО);
- "Вишневый район", площадь Юности, владение 2 (ЗелАО);
- город Московский, микрорайон 1, владение 49 (ТИНАО).
Самыми крупными площадками станут Пушкинская площадь (объекты фестиваля займут 4 тысячи квадратных метров), Тверская площадь и Новопушкинский сквер (по 3,8 тысячи квадратных метров).
Для гостей фестиваля будет организовано множество интересных мероприятий. К примеру, посетителей накормят огромной шарлоткой весом 250 килограммов, которая будет не менее двух метров в ширину и четырех метров в длину.
Яблочный пирог положат на специальный постамент из дерева, декорированный под праздничный стол. Раздачей пирога займется специальная промогруппа, состоящая из шести человек. Ожидается, что пирог раздадут не менее чем 1 тысяче человек.
В городе работали 19 площадок, в том числе 8 в центре и 11 в остальных округах. Участниками стали более 3 тысяч магазинов и 1,5 тысяч кафе. Также гостям фестиваля предлагали принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, квестах, викторинах.
В 230 торговых шале москвичам предлагали варенья традиционных и необычных сортов: из каштанов и имбиря, баклажанов и тыквы, лепестков роз, дикой ежевики, кактусов, апельсиновых и арбузных корок.
Посетители фестиваля приобрели 4,8 миллиона банок варенья и выпили 3 миллиона стаканчиков с напитками. Победители конкурсов получили порядка 7,5 тысячи призов.
