Цифровые двойники Гагарина, Пушкина и Грозного появились в столице

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В городе появились еще три цифровых двойника известных личностей. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, теперь на улицах города москвичи могут сфотографироваться с Иваном Грозным, Александром Пушкиным и Юрием Гагариным.

Сфотографироваться с Иваном Грозным можно в Лаврушинском переулке рядом с Третьяковской галереей. Выбор места обусловлен тем, что в галерее представлена картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Юрий Гагарин находится на аллее Космонавтов неподалеку от музея космонавтики. При создании 3D-модели известного космонавта использовалось реальное лицо Гагарина, а не лицо загримированного актера, как в остальных случаях. То есть сначала сканировали актера, одетого в скафандр, а при создании цифровой модели лицо было взято с известной фотографии Гагарина в шлеме с надписью "СССР".

Еще одна новая AR-метка – с Александром Пушкиным, установлена рядом с мемориальной квартирой поэта на Старом Арбате.

Цифровые двойники знаменитостей на улицах столицы

Напомним, на улицах Москвы также есть цифровые двойники Наполеона Бонапарта, Михаила Ломоносова, Петра Чайковского и Виктора Цоя.

Сфотографироваться с известными личностями могут пользователи нового мобильного приложения "Узнай Москву Фото". В программе, доступной для устройств на iOS и Android, реализована технология дополненной реальности. В местах, связанных с той или иной исторической личностью, размещены AR-метки.

Чтобы сделать снимок, нужно навести камеру мобильного устройства с предустановленным приложением на область с именем персонажа на табличке – на экране появится 3D-фигура исторической личности. Далее можно выбрать одну из двух поз героя для совместного фото. Приложение позволяет сразу же поделиться своей фотографией в социальных сетях.