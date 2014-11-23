В столице отмечают юбилей улицы Варварка

Москва отмечает юбилей улицы Варварка

В воскресенье, 23 ноября, Москва отмечает юбилей одной из своих древнейших улиц - Варварки. В центре города по этому случаю пройдут бесплатные экскурсии.

Варварке исполняется 580 лет. Праздничные мероприятия по случаю ее юбилея решили провести представители ряда столичных музеев и общественного движения "Архнадзор". Познавательные прогулки по Варварке стартуют от выхода из станции метро "Китай-город" в 12.00, 13.00 и 14.00.

Посетить пешие экскурсии смогут все желающие, никакой предварительной записи не требуется.

Москвичи и гости столицы 23 ноября также смогут попасть внутрь исторических зданий и увидеть интерьеры, обычно не доступные для осмотра - это белокаменный подвал церкви Святой Варвары, оставшийся от предыдущей церкви начала XVI века, и верхнюю церковь Знаменского собора, где сохранились интерьеры XVII века.

Экскурсии по Знаменскому собору начнутся в 17.00 и в 18.00, они бесплатные, но необходима запись по электронной почте, заявки нужно отправлять klubarchnadzora@gmail.com.

Как ранее сообщало M24.ru, праздник Варварки откроет цикл акций "Дни рождения древнейших московских улиц". В следующем году в проект могут включить Большую Дмитровку, Ильинку и другие исторические улицы центра Москвы.

Начать с Варварки было решено потому, что именно она – древнейшая московская улица, упоминаемая в летописях. Есть сведения, что в ноябре 1434 года в одном из ее храмов был погребен московский блаженный Максим, в честь которого церковь получила название Максима Исповедника. День памяти этого святого - 24 ноября по новому стилю. Празднование для удобства перенесли на выходной день - 23 ноября.

Напомним, в Москве есть традиция праздновать день рождения "главной улицы города" - Арбата. В 2013 году с размахом был отпразднован его 520-летний юбилей.