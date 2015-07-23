Троллейбусы не будут ходить по Мясницкой улице в течение 10 дней

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение троллейбусов по Мясницкой улице закроют с 31 июля для организации пешеходных переходов. Ограничения будут действовать в течение 10 дней, сообщил аместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"Ничего перекрывать не будем, но закроем движение троллейбуса с пятницы следующей и до воскресенья - на 10 дней, чтобы сделать поперечные переходы. Но об этом москвичей дополнительно проинформируют", - сказал Бирюков.

По его словам, во время работ на Покровке, Маросейке и Пятницкой улице также временно снимали троллейбусное движение. Кроме того, для этих улиц город закупает троллейбусы на автономном ходу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что благоустройство Мясницкой улицы будет завершено в августе. "К сожалению, Мясницкая улица в последние годы больше превратилась в автомобильный проезд, так как здесь были узкие тротуары, не были отремонтированы фасады, огромное количество рекламных вывесок, проводов и так далее. Сегодня даже уже в ходе ремонта мы видим, как она возрождается", – заявил мэр.

"Москва в цифрах": Какой станет Мясницкая после реконструкции

По его словам, здесь будут отремонтированы фасады зданий, убраны лишние вывески и провода. Кроме того, создается новая пешеходная зона, увеличивается ширина тротуаров.

Тротуары на Мясницкой улице вымостят гранитной плиткой. Отремонтируют 26 фасадов домов и установят на них архитектурную подсветку, смонтируют декоративные светильники, установят около 150 фонарей и 400 архитектурных форм – скамеек, урн, цветочных вазонов. Также планируется высадить деревья и кустарники.

Напомним, более 40 столичных улиц, переулков и проспектов реконструируют до конца года в рамках городской программы "Моя улица". По словам мэра Москвы, работы должны завершиться в сентябре. Город ожидают расширение и благоустройство тротуаров, создание велодорожек, ремонт фасадов и освещения, посадка зелени и благоустройство скверов и дворов.

Так, новый облик обретут Новодевичья набережная, Большая Якиманка, Сретенка, улицы Большая и Малая Никитские, Спиридоновка, Малая и Большая Бронные, Мясницкая и другие исторические места. На них появится больше цветов, велодорожек и лавочек.