На Зубовском бульваре установят 90 светодиодных светильников

В центре Москвы зажгутся новые огни

Зубовский бульвар получит новый вид. В субботу в порядке эксперимента старые лампы на бульваре заменят на новые, светодиодные. Всего установят 90 светильников от разных производителей.

В 21.00 улицу в центре столицы зальет белый свет, а не желтый, как было раньше. Новое освещение будет более интенсивным. Оно подчеркнет архитектуру старинных зданий.

Фонари протестируют электрики, после чего решат, лампам какого производителя отдать предпочтение.

Напомним, что в 2013 году на освещение столицы власти планируют выделить более 10 миллиардов рублей. При этом 3,5 миллиарда рублей пойдет на архитектурно-художественное оформление Садового кольца и 3 миллиарда на освещение дворов.

До конца года заменят освещение на Садовом кольце, оформив подсветку в едином стиле, а также на Пушкинской площади, сделают новую подсветку ресторана "Прага" на Арбате, Пречистенской площади, Якиманки и Кутузовского проспекта до Триумфальной арки.

Власти подчеркнули, что намерены активнее использовать потребляющие меньше энергии светодиоды для освещения дворов. Наружное освещение появится в 5,7 тысячах дворов, где будет установлено 20 тысяч опор, заменено более 5 тысяч опор и 25,5 тысяч светильников. Эта работа будет проводиться за счет внебюджетных источников финансирования.

Новое освещение появится не только у зданий и сооружений, но и у парков, зеленых массивов и объектов транспортной инфраструктуры, их общая протяженность – 15,6 километров.

В нескольких столичных парках - Тушинском, Сокольниках, Кузьминках, Царицыно - будут установлены фонари, работающие на солнечной батарее. Если проект признают успешным, власти примут решение о внедрении новой технологии повсеместно. А на территориях, неудобных для подъезда спецтехники, установят фонари со складывающейся опорой. С помощью особого механизма такой фонарь можно наклонить до высоты человеческого роста и спокойно заменить лампу, а потом поднять его обратно.