За состоянием дорог будут следить со спутников

В столице ввели новую систему уборки дорог

Новую систему уборки дорог проверили в столице. Теперь контролировать состояние трасс будут при помощи информации со спутников, а основные силы и техника будут брошены на самые трудные участки.

Изменить существующую систему уборки дорог решено было после огромной пробки на трассе "Россия". Глава федерального дорожного агентства предложил так называемую "умную ликвидацию снежных заносов" - брать информацию со спутника и направлять технику туда, где в ней больше всего нуждаются.

Новая система была опробована на Симферопольском шоссе, где прошли учения по уборке снега с помощью новой технологии. "По легенде, поступил прогноз о сильном снегопаде, который должен начаться в 8 часов утра. Мы отправляем туда технику", - рассказал корреспонденту телеканала "Москва 24" глава ФДА Роман Старовойт.

Итогами учений руководитель "дорожников" остался доволен - техника находилась в рабочем состоянии, а информация, полученная при помощи ГЛОНАСС оказалась оперативной.

Координировать свою работу с информацией со спутника будут не только дорожные службы но и МЧС, ГИБДД и Скорая помощь. В случае сильного снегопада снегоуборочная техника будет выезжать на место в сопровождении патрульных машин. В этом случае, если понадобится, колонна может следовать к месту снегопада по встречной полосе.