Часть жителей ТиНАО не могут оформить прописку из-за путаницы в адресах

Фото: m24.ru

Из-за переименования улиц в Троицком и Новомосковском округах Москвы многие жители не могут оформить прописку. Если в официальных документах разнятся или отсутствуют переименованные названия улиц, зарегистрировать право собственности не получится. Сейчас жители присоединенных территорий сталкиваются с неверным начислением налогов. Чтобы избежать путаницы и проблем, горожане могут оформить справку об идентификации адреса, если объект уже внесен в Адресный реестр зданий и сооружений Москвы, или обратиться в ГБУ МосгорБТИ за адресацией этого объекта.

Как сообщили m24.ru в МосгорБТИ, справки об идентификации адреса выдаются для того, чтобы решить проблему разного написания адресов одного и того же объекта в различных документах заявителя.

"Только в 2014 году БТИ изготовило и выдало заявителям порядка 15 тысяч таких справок. Соответственно, как минимум 15 тысяч человек посчитали необходимым документально подтвердить, какой адрес является основным и юридически правильным у их объекта", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В МосгорБТИ отметили, что для оформления постоянной регистрации по месту жительства наличия этого здания в Адресном реестре Москвы не обязательно.

Специалисты ведомства обследовали около 130 тысяч объектов на территории ТиНАО. Соответственно, все эти объекты должны быть приведены соответствие с московскими стандартами адресации. На присоединенной территории присвоены адреса более 5 тысячам объектам недвижимости. Порядка 3,7 тысячи адресов зарегистрировано в Адресном реестре Москвы.

Из уже зарегистрированных адресов, как сообщили в пресс-службе МосгорБТИ, 1100 многоквартирных жилых домов и объектов социального назначения (школы, детские сады, больницы и прочее) адресованы и внесены в реестр по инициативе ведомства, а остальные – по обращениям собственников объектов недвижимости.

Адреса на присоединенных территориях в ТиНАО планируют полностью заменить на столичные в 2017 году. Всего специалисты МосгорБТИ собирались заменить 130 тысяч адресов.

Прочитать подробнее о том, как заменяют адреса, можно здесь.