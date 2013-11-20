Трехмерные панорамы Москвы до конца года появятся на порталах города

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце ноября – начале декабря на ключевых городских порталах, обеспечивающих связь властей с жителями, появятся трехмерные фотореалистичные панорамы Москвы. Подготовка проекта уже почти завершена, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Создаются панорамы с помощью пяти лазерных сканеров, которые обладают большой разрешающей способностью. На выходе получится трехмерная модель города, которая позволит измерять ширину улиц, определять высотность зданий, а также следить за строящимися объектами. На панорамах можно будет определить точные географические координаты каждого объекта.