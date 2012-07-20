"Стрелка" проводит выездные учебные программы для москвичей

ИТАР-ТАСС

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» проводит воркшопы – учебные программы для жителей отдаленных районов Москвы. Одна из задач таких мероприятий - создать что-то полезное для жителей.

Например, перед торговым центром «Ладья» в районе Митино планируется создать инсталляцию, а в Отрадном - выпустить районную газету, которая поможет сплотить местное сообщество, пишет газета «Ведомости».

Организаторы воркшопов стараются вовлечь самих жителей в благоустройство района.

Аналогичные мероприятия впервые организовал 4-12 июля независимый проект Interactive Moscow. Тогда команда устроила акцию в районе Тропарево-Никулино возле заброшенного бара «Ракушка». Организаторы повесили старые плакаты, поставили кувшины с квасом, включили Окуджаву. В бар пришли жители поговорить о своем районе и его истории.

А в районе Южное Медведково жители отказывались даже говорить с организаторами акции.

«Стрелка» будет проводить воркшопы в течение июля и августа.