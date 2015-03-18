Столичные дороги от зимней грязи очищают 7 тысяч единиц спецтехники

Фото: ТАСС/Дмитрий Беркут

Весеннюю уборку улиц и магистралей в столице проводят примерно 7 тысяч единиц спецтехники, сообщил глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

По его словам, дороги не только моют, но и пылесосят специальными вакуумными машинами. "Это и поливомоечные машины, и примерно 300 пылесосов, а также около 1,3 тысяч единиц тротуарных пылесосов", – передает слова Орешкина ТАСС. Помимо этого, очищаются барьерные ограждения.

Орешкин отметил, что раньше времени начать приводить город в порядок коммунальщикам позволила теплая сухая погода, установившаяся в Москве. Сейчас дороги моют чистой водой, но позже их обработают и специальным шампунем.

Столичные власти просят автомобилистов помыть свои автомобили, тем самым внеся свой вклад в уборку города. Помимо этого, жителей Москвы приглашают принять участие в общегородских весенних субботниках, которые пройдут 18 и 25 апреля.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в столице стартует традиционный весенний месячник по благоустройству города. Однако погода в Москве бьет температурные рекорды, поэтому уборку после зимы в этом году начали раньше.

Как рассказала заместитель главы управы Тверского района по вопросам ЖКХ Елена Кислова, рабочие уже приступили к приведению всей территории в порядок.

Основные работы – прогребание газонов, приведение в порядок фасадов домов, промывка дорожного полотна и тротуаров.

Напомним, шестой с начала весны температурный рекорд побит в Москве. Около 11.30 метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в +11,4 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году – 10,6 градуса тепла.

Предыдущие рекорды были установлены 9, 11, 15, 16 и 17 марта, при этом в центре города снег практически растаял, местами он сохраняется лишь в лесах и парках.