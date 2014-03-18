Олимпийские часы на Манежной площади остановят 18 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийские часы на Манежной площади, которые отсчитывали время до начала Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, остановят 18 марта, информирует пресс-служба столичного департамента топливно-энергетического хозяйства.

Сегодня в 22.00 энергетики отключат их электроснабжение, после чего специалисты приступят к демонтажу конструкций.

Как отметили в ведомстве, высота часов - 6 метров, ширина - 2,2 метра, а длина - 4,4 метра, общий вес составляет 7,8 тонны.

"Для питания часов московские энергетики проложили 60-метровый кабель от щитовой торгового комплекса "Охотный ряд". Механизм часов оказался очень надежным: за все время работы - а это больше года на жаре и в морозы не было ни одного сбоя и время они показывали абсолютно точно", - говорится в сообщении.

Добавим, часы были запущены 7 февраля 2013 года. Тогда отсчет с одной стороны конструкции начался с 364 дней, 23 часов, 59 минут и 59 секунд. На другой, паралимпийской, стороне - на 28 дней больше.