Москомархитектура представила образцы оформления вывесок

Фото: пресс-служба

Опубликованы образцы оформления вывесок в Москве. Ознакомиться с ними можно на сайте Москомархитектуры.

В частности, информационный конструкции разрешено размещать на фасадах домов и на крышах нежилых зданий.

Напомним, в начале 2014 года Москва определилась со списком улиц, для которых разработают требования по размещению рекламы.

Так, архитектурно-художественные концепции будут разрабатываться и утверждаться в срок до 15 апреля 2014 года на улицах, расположенных в пределах внешних границ Садового кольца (в частности, Арбат, Знаменка, Ильинка, Петровка, Охотный Ряд).

В срок до 1 сентября - на улицах, расположенных в пределах внешних границ Третьего транспортного кольца (в частности, улицы Баррикадная, Красная Пресня, Таганская, Кутузовский проспект и проспект Мира); а в срок до 15 декабря - за пределами внешних границ ТТК (в частности, Алтуфьевское шоссе, проспект Маршала Жукова, Стромынка, Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе).\

Все вывески, не соответствующая стандартам, должны исчезнуть из города к июлю 2016 года.

Контроль за соблюдением правил размещения информационных конструкций будет осуществляться Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) совместно с управами районов города Москвы.