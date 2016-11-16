Первые вязы высадили на Новом Арбате

На Новом Арбате появились первые деревья, сообщает mos.ru. На нечетной стороне улицы высадили восемь резиста-вязов сорта "нью горизонт".

Это крупные деревья высотой более пяти метров с обхватом ствола до 45 сантиметров. Они устойчивы к негативному воздействию, которое создают для растений выхлопные газы и стрессовая городская среда.

Вязы не требуют особых климатических условий. Стволы и ветви отличаются прочностью и выносливостью, они не боятся снега или зимнего ветра. Эти деревья быстро растут, дают много тени на улицах в летнюю жару, а их листва способствует сохранению чистоты воздуха.

Если какие-то из них не приживутся, то на их месте высадят новые. Кроме того, по мере необходимости специалисты будут убирать смерзшийся снег и стряхивать его с крон, досыпать грунт в ямы, рыхлить почву и удалять сорняки.

В результате на Новом Арбате будет расти больше сотни вязов. Всего же здесь появится более 180 деревьев, среди которых дубы, сосны, лиственницы, клены и рябины.

Работы по озеленению будут проходить ночью – с 00:00 до 06:00 часов. Перекрывать улицу для транспорта не будут, однако движение могут временно ограничить на отдельных участках.