Почти 6 тысяч контейнеров с противогололедной крошкой установили в Москве

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Более 5,8 тысячи контейнеров с противогололедной крошкой появились на улицах столицы. Их разместили на остановках общественного транспорта, тротуарах, возле подземных переходов, и в других общественных местах, сообщает портал mos.ru.

Контейнеры ярко-оранжевого цвета с надписью "Противогололедный материал" помогут коммунальщикам оперативно отреагировать на изменения погоды и справиться с гололедом.

Пожаловаться на зимние проблемы москвичи могут на портале "Наш город". Там можно сообщить о гололеде во дворе, неубранных сугробах и сосульках. Также на сайте можно оставить жалобу на неправильное обращение с реагентами и некачественно залитые катки.

Во время снегопадов коммунальщики переходят на круглосуточный режим работы. На уборку улиц выходят более 10 тысяч единиц спецтехники и до 20 тысяч рабочих. Кроме того, дежурят около 300 аварийных бригад, которые убирают упавшие деревья и устранить последствия аварий.