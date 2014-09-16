Москвичи просят поставить скамейки и обустроить тропинки в рамках "Моей улицы"

Фото: M24.ru

По результатам опроса "Моя улица", проведенного сервисом "Активный гражданин", москвичам больше всего не хватает уличной мебели, освещенных тротуаров и удобной навигации.

При этом Агентство "Москва" сообщает, что за навигацию высказалось большинство участников референдума - 43 тысячи человек из 157 тысяч опрошенных.

Также москвичи поддержали идеи ограничения парковки на тротуарах и благоустройства тропинок, а в жилых районах предложили увеличить число мест отдыха и расширить зону стоянки.

При этом от 13% до 17% респондентов высказались за оформление в индивидуальном стиле улиц с "большой пешеходной активностью": Большой Дмитровки, Златоустинского переулка и улицы Сивцев Вражек.

Некоторые "активные граждане" предложили свои варианты улучшения города, среди которых парковки для мотоциклов, восстановление исторических цветов фасадов и таблички со старыми названиями улиц.

Как ранее сообщало M24.ru, в "Активном гражданине" открылась серия голосований о городской программе "Моя улица". На первом этапе москвичи высказали свое мнение о том, как благоустроить город, а на втором - как обустроить улицы.

Горожанам предлагалось выбрать до пяти самых важных, на их взгляд, преобразований, которые должны коснуться столичных магистралей. Среди вариантов: озеленение, улучшение освещения, появление удобной навигации, установка уличной мебели, создание условий для маломобильных граждан, а также организация велодорожек и парковочных мест и замена тротуарного покрытия.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.



В Москве стартует программа "Моя улица"

Программа благоустройства улиц и общественных пространств "Моя улица" разрабатывается в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы".

Добавим, что проект затронет не только исторический центр, но и спальные районы на окраинах города. Его основная цель - создание благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. Программа предусматривает ремонт фасадов зданий, озеленение пешеходных зон, демонтаж незаконной рекламы, обустройство велодорожек, установку урн и лавочек.