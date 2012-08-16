Москва отказывается от плитки

ИТАР-ТАСС

Московские власти временно отказались от замены асфальтового покрытия на плитку. До конца года покрывать плиткой новые участки не будут. Причина — неоднозначное отношение горожан к новому покрытию, пишут "Известия".

По словам источника в комплексе городского хозяйства, в этом году проводились только работы по замене плитки там, где ее положили некачественно. Будет ли новая плитка в 2013 году, решится позже.

Москвичам новое покрытие не нравится тем, что оно неудобно для прогулок с колясками, что не всегда плитку хорошо укладывали и не всегда использовали качественный материал. Также местами неправильно укладывалась специальная плитка, которая указывает направление движения незрячим.

Эксперты указывают, что основная проблема в темпе смены покрытия тротуаров, который взяли городские власти. Из-за ажиотажа на московский рынок попало много некачественной плитки. Именно это и дискредитировало изначально хорошую идею. Если темпы укладки снизить, то можно изготовить достаточное количество качественной плитки.

Программа укладки на тротуарах плитки вместо асфальта стартовала в прошлом году. Власти объясняли, что новое покрытие экологичнее, более красиво и служит значительно дольше. Укладка 1 кв. метра плитки стоит около 3,4 тысяч рублей, то есть втрое дороже асфальта. Однако срок службы качественной плитки до 30 лет, а асфальт на пешеходных дорожках пролежит 10–12 лет.

За полтора года в Москве планировали уложить почти 2 млн кв. метров плитки за 7 млрд рублей. Позже выяснилось, что заводы-производители не успевают справиться с заказами, и основную часть работ решили сделать в 2012 году. Но теперь власти отказались и от этой идеи.