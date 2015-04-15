Как жители столицы переименовывают городские названия на свой лад

"Вечер": Как москвичи переименовывают привычные городские названия

Жители столицы активно переименовывают привычные городские названия на свой лад, сообщает телеканал "Москва 24". Если составить карту Москвы с использованием сленга, то на ней не найдется ни Белорусского, ни Савеловского вокзалов. Даже у памятника Пушкина на одноименной площади будет своя кличка.

Так, Белоруссий вокзал называют Белкой, Савеловский – Савком, а вот Курок – это Курский вокзал. Памятник Пушкина называют "Пампуша". Памятник генералу Шарлю де Голлю возле гостиницы Космос в шутку называют Луи де Фюнесом.

Тем не менее сленг с годами меняется. Например, Ленинскую библиотеку одно время шутя называли Битлотекой имени Леннона, а хиппи улицу Тверскую-Горького называли Пешков-стрит.

Напомним, образование этих словечек происходит постоянно. В городской сленг вносили свой посильный вклад студенты, нэпманы, водители скорой, хиппи, воры в законе, курьеры и полицейские, ресторанные музыканты-лабухи, таксисты и вообще каждый, кому вдруг удавалось сказануть что-нибудь такое, что как попадало народу на язык, так там и оставалось. Кое-что исковеркали еще во времена Московского княжества. Так, прозвище начала пешего пути в сторону Золотой Орды впоследствии стало официальным московским топонимом Ордынка, а приход великомученицы Варвары превратился в Варварку.

Как правило, сленговые топонимы получаются при помощи усечения или суффиксации оригинального названия. Иногда подбираются слова с близкими по звучанию корнями, как это получилось с ДК имени Горбунова, ставшим "Горбушкой". Но встречаются и более сложные варианты, происхождение которых кажется далеко не очевидным. Скажем, жители американской столицы называют здание Пентагона не иначе как Target A, поскольку при любом военном нападении на США оно будет считаться первоочередной целью.

Районные сленговые топонимы, как правило, создаются простым усечением для бытовых нужд: было Алтуфьево – стала Алтуха, Зеленоград – Зелик, Теплый Стан – Теплак и т.д.

Большинство сленговых имен московских улиц появляется по точно таким же принципам: Усачевка, Вернадка, Каширка, Фабра (улица Фабрициуса), Яма (улица Ямского Поля).