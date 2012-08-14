Крымский мост отремонтировали раньше срока

ИТАР-ТАСС

Ремонтные работы на Крымском мосту завершили в понедельник, 13 августа. Объект был сдан на полтора месяца раньше намеченного срока, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Гормост".

На Крымском мосту отремонтировали и заменили девять деформационных швов протяженностью 348 погонных метров.

Мероприятия по замене швов, начавшиеся 20 июля, планировалось завершить к концу года. Затем сроки сократили, пообещав отремонтировать мост к октябрю.

Добавим, что ремонтные работы на Крымском мосту велись ежедневно в круглосуточном режиме. Одновременного перекрытия всех полос движения не потребовалось.

Крымский мост, расположенный на трассе Садового кольца, появился в Москве в 1938 году. Он соединяет Крымскую площадь и улицу Крымский Вал. Авторами проекта были архитектор Александр Власов и инженер Борис Константинов.