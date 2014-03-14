Длина пешеходной зоны от Нескучного сада до "Киевской" составит 7 км

"Утро": Татьяна Блинова - о новых пешеходных маршрутах в Москве

Самую длинную пешеходную зону в Москве – от площади Гагарина до Киевского вокзала – планируют построить в этом году, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" пресс-секретарь департамента коммунального ремонта Москвы Татьяна Блинова.

Маршрут пройдет пройдет от площади Гагарина через Нескучный сад, парк культуры и отдыха имени Горького, дальше в Хамовники и с завершится на площади Киевского вокзала. На пути следования маршрута также встретятся два моста - Андреевский мост и мост Богдана Хмельницкого.

В этом году московские власти не планируют обустройство пешеходных зон с полностью перекрываемым движением. Предполагается, что на некоторых улицах в столице будут убраны стихийные парковки, что позволит расширить тротуары, но в то же время оставить место для движения автомобилей.

В Москве появятся 5 новых пешеходных зон

"Такими в этом году станет Пятницкая улица, Покровка и Маросейка. В этом году будет создан очень большой пешеходный маршрут – от Нескучного сада до площади Киевского вокзала. Его протяженность составит почти 7 километров", - отметила Татьяна Блинова.

По ее словам, в будущем планируется совмещать длинные пешеходные маршруты с велодорожками.

Татьяна Блинова добавила, что в прошлом году появилось 30 пешеходных маршрутов в разных округах столицы. Также были разбиты парки на территории Новой Москвы.

Всего в городе в 2014 году появится порядка 100 новых пешеходных маршрутов на подходах к станциям метро. При этом перекрывать автомобильное движение там не планируется: как сказал Бирюков, "это участки протяженностью 500-1000 метров, которые москвичи могут проходить пешком, не дожидаясь общественного транспорта".

Безопасность на пеших маршрутах в Москве обеспечивают охранники – 3 февраля 2014 года был заключен контракт с частным охранным предприятием "Альфа".

Пешеходные зоны сотрудники ЧОПа патрулируют круглосуточно, а о нарушениях сообщают полицейским. Также сотрудники охраны будут помогать правоохранителям обеспечивать порядок во время массовых мероприятий.