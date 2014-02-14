Форма поиска по сайту

14 февраля 2014, 16:29

Город

В центре Москвы отремонтируют и заменят таблички с названиями улиц

В ЦАО проведут инвентаризацию табличек с номерами домов

Власти Центрального административного округа Москвы в течение двух недель проведут инвентаризацию табличек с номерами домов и названиями улиц, сообщает телеканал "Москва 24".

Соответствующее поручение дал префект ЦАО Виктор Фуер. За полмесяца его подчиненные должны составить адресный перечень строений, на которых таблички необходимо перевесить или отремонтировать, а также список домов, на которых этих указателей нет.

По данным префектуры ЦАО, жители Москвы жалуются на то, что не могут сориентироваться на улицах города, так как знаки с номерами домов и названиями улиц неудобно расположены либо покрыты грязью, а то и вовсе отсутствуют. Особенно это характерно для Садового кольца, а также для Таганского и Басманного районов.

До 2018 года в Москве планируется заменить около 120 тысяч адресных указателей, разработав для них единый стиль в привычной сине-белой цветовой гамме.

улицы инвентаризация таблички названия улиц номера домов

