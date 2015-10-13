Разработана программа по реконструкции сети ливневых водостоков столицы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В 2016 году Мосводосток начнет ремонтировать ливневые водостоки. О программе реконструкции всей сети на заседания комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике сообщила заместитель генерального директора учреждения Фатима Гасанова.

"В расчет тарифов у нас включены в этом году дополнительные средства в части амортизационных отчислений. У нас будет огромная программа по реконструкции сети. Она, естественно, утверждается департаментом, и там будет в первую очередь ликвидация замечаний по жалобам жителей Москвы. Все, что нам показали ливни этого года, мы надеемся в большей части сделать в будущем году", – приводит слова Гасановой Агентство "Москва".

В проекте бюджета на на 2016-2018 годы на водоотведение поверхностных сточных вод заложена сумма в 6,1 миллиарда рублей ежегодно.

Эти средства будут направлены на работы по водоотведению 404,6 миллиона кубических метров воды, а также содержанию и текущему ремонту 257,3 тысячи погонных метров безхозных подземных внутриквартальных сетей водоотведения.

Стоит отметить, что сеть водостоков в столице проектировалась в 1940-х годах. При этом в центре она старее, чем за ТТК.

Ежегодно прокладывается около 50 километров новых сетей. Старые канализации также обновляются каждый год.