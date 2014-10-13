Улице Атарбекова на востоке Москвы просят вернуть историческое название

Фото: ТАСС/ Виктор Кошевой

Исторические название могут вернуть улице Атарбекова, расположенной на востоке Москвы. Жители района Преображенское и представители краеведческого сообщества столицы готовят соответствующее обращение в ардес правительства города, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

"Мы составили письмо по поводу возращения исторического названия улице Атарбекова. Улица Атарбекова в 1960-е была переименована механически, раньше эта улица носила имя Котовского, здесь был Ольгинский приют. Котовский также долгие годы был старостой храма Преображения Господня, который сейчас восстанавливается", - отметила завкафедрой москвоведения ИАИ РГГУ Александра Смирнова.

Ранее улица Атарбекова называлась улицей Котовского в честь домовладельца и попечителя распологавшегося здесь Ольгинского детского приюта Федора Котова. Ее переименовали в 1960-е годы в честь председателя ЧК в Пятигорске Григория Атарбекяна (Атарбекова).

По мнению специалистов, улицу стоит переименовать, так как имя Котова связано с историей района Преображенское. Отмечается, что этот вопрос могут вынести на обсуждение "акитивных граждан".

Напомним, что ранее Сергей Собянин поддержал инициативу присвоить одной из улиц Москвы имя театрального режиссера Юрия Любимова. Кроме того, мэр столицы поддержал идею переименования Проектируемого проезда №6309, расположенного на западе Москвы, в улицу Академика Бармина.

Также принято решение о присвоении наименования "Байкальский переулок" Проектируемому проезду №1908, расположенному между Байкальской и Амурской улицами на востоке города.