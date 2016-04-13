Летние веранды в кафе могут перейти на круглогодичный режим работы

Летние веранды позволят ресторанам увеличить свою площадь

Открытые веранды в московских кафе могут перейти на круглогодичный режим работы. Такую инициативу рассматривают депутаты Мосгордумы. В случае принятия поправок, веранды планируется оборудовать обогревателями и кондиционерами.

Сама конструкция должна быть построена как объект нестационарной торговли. Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"Подобная инициатива позволит некоторым рестораторам использовать построенные ими веранды более длительное время. С одной стороны, это накладывает определенные затраты, потому что в нашем климате довольно сложно представить, как именно будет эксплуатироваться летняя веранда в зимний период.

К тому же, внешний вид таких веранд обычно предусмотрен или для теплого времени года. Поэтому многие кафе и рестораны предпочитают строить веранды открытого типа и с доступом к свежему воздуху", – объяснил Прасов.

Летние веранды в Москве работают с 1 апреля по 31 октября. В этом году начинают действовать некоторые новые правила. Все кафе обязали использовать типовые проектные решения. Сезонные веранды нельзя ставить ближе, чем за 25 метров от входов в метро, а также запрещается монтировать веранды вокруг деревьев и кустарников.

По словам эксперта, такие поправки помогут тем рестораторам, которые не располагают достаточной площадью. Таким образом, они смогут увеличить размеры своих залов именно за счет веранд.

"В этом году многие рестораны предпочтут построить менее серьезные конструкции для своих курящих клиентов", – добавил Прасов.

Новые требования к летним кафе

Ранее m24.ru сообщало, что в центре столицы откроют около тысячи летних кафе. Более ста подобных заведений уже работает.

Больше всех летних кафе откроется в Тверском районе – 237, чуть меньше в Пресненском (106) и на Арбате (102). В Замоскворечье будет работать 99 заведений, а в остальных центральных районах поставят 414 кафе.

Они состоят из сборно-разборных конструкций с типовым архитектурным решением или сделаны по индивидуальному проекту.

Всего в столице установят более двух тысяч летних кафе, 26 из которых будут находиться в парках. Допускается размещение сезонных веранд на грунте и газоне при условии организации технологического настила.