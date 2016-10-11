Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Городские летние веранды обработают огнезащитным покрытием. Такое требование будет предъявляться к тем объектам, которые расположат вблизи наземной вентиляции метро. Об этом рассказали m24.ru в пресс-службе департамента торговли и услуг. Согласно документу, который сейчас проходит согласование, под требование попадут летние кафе, которые будут расположены в 25-метровой зоне от наземной вентиляции метрополитена. Ранее летние веранды запрещалось устанавливать к вентиляционным шахтам ближе, чем на 25 метров. При этом новые площадки не должны мешать проезду спецтехники.

"Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонных кафе, размещенных в 25-метровой зоне от наземных вентиляционных киосков метрополитена, должны иметь огнезащитное покрытие, материал зонтов, маркиз, пергольных маркиз – огнезащитную пропитку, – поясняется в проекте документа. – Размещение сезонных кафе допускается при обеспечении беспрепятственного проезда в радиусе 5 метров от таких сооружений спецтехники".

Кроме того, летние веранды вблизи метро нельзя будет прикреплять к поверхности, на которой они размещаются. Площадки для других кафе на сегодняшний день можно прикреплять с заглубление на 0,3 метра.

В пресс-службе департамента торговли и услуг добавили, что сейчас документ проходит согласование для последующего утверждения.

Сезонные кафе в Москве работают с 1 апреля по 31 октября. В этом году для владельцев разработали новые правила для их размещения. Расстояние, на которое сезонное кафе может отстоять от стационарного предприятия общественного питания, увеличивается до пяти метров. Запрещается размещение летних кафе на крышах жилых домов и их пристроек, а также на городских транспортных стоянках. Сезонные веранды нельзя ставить ближе, чем за 25 метров от входов в метро и ближе 5 метров от подземных пешеходных переходов. Допускается размещение уличных кафе на грунте и газоне, но при условии организации технологического настила. Осенью столичные власти также разработали требования к внешнему виду торговых лавок при магазинах. Типовые решения сделали для бахчевых и елочных развалов, торговых тележек и тентов, которые располагаются у входа в торговые павильоны.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров пояснил, что новое требование благоприятно повлияет на бизнес общепитов. "Теперь предприятия общественного питания вблизи этих вентиляционных шахт смогут установить веранду или у них будет возможность ее расширить, – отметил эксперт. – Ранее городские требования запрещали это делать".

По его словам, уже сейчас некоторые кафе делают обработку противопожарными жидкостями своих помещений для безопасности посетителей. Вентиляционных шахт метрополитена в городе достаточно много. "Некоторые из шахт расположены достаточно близко к пешеходным пространствам, где как раз работает большинство кафе и ресторанов, – заключил он. – Сейчас новые летние кафе открываются в основном на благоустроенных территориях, например, на Тверской".

Эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов рассказал, что огнезащитное покрытие является достаточно эффективным средством против возгораний. "Специальное покрытие не дает огню быстро разгораться. Таким образом, эта мера защитит имущества самого собственника и посетителей, которые внутри находятся, а также предотвратит попадание дыма через вентиляционные шахты в метро", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в первую очередь стоит бояться именно дыма, а не огня. "Синтетические занавески, пластиковые элементы, поролон и пенопласт, которые используются в мебели, являются крайне токсичными веществами при горении, – пояснил он. – Сегодня 99 процентов гибнут в пожарах – от отравления газами и другими продуктами горения".

Летние кафе в этом году также начали открывать сетевые магазины. Первыми начала открывать веранды сеть магазинов "Перекресток", в том числе две появились на обновленной Тверской улице. "Азбука вкуса" также планирует развивать такой сервис для покупателей в следующем сезоне. С 1 мая по 1 октября в городе разрешена работа тележек для продажи мороженого и прохладительных напитков. Для более полного удовлетворения спроса и для того, чтобы предприниматели могли вести бизнес круглый год, власти разрешили в холодный период года использовать эти тележки для торговли горячими напитками и выпечкой. Уже предварительно определены 140 мест, где смогут работать такие торговые точки, право работы на них будет разыграно на аукционах.