В столице очистили от грязи и объявлений более четырех тысяч фонарей

Фото: ИТАР-ТАСС

С потеплением в столице приступили к плановому мытью фонарей. Столбы при этом очищают не только от грязи, но и от незаконно приклеенных рекламных объявлений. В среднем с фонарей ежедневно удаляют по 500 листовок, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

"Сейчас, когда на улице потепление и световой день уже достаточно длинный, бригады приступили к всесторонней очистке фонарных столбов от зимней грязи. Процедуру можно проводить лишь при отключенном электропитании", - рассказал руководитель ведомства Павел Ливинский.

Бригады компаний "Светосервис" и "Мосгорсвет" работают в два этапа: сначала моют нижнюю часть фонаря (цоколь), а затем основную (опору). Поскольку в этом году температура в начале марта установилась более теплая, чем обычно, на настоящий момент отмыто уже более четырех тысяч опор и более двух тысяч цоколей.

Напомним, в воскресенье, 9 марта, в Москве начался месячник благоустройства. Сотрудникам коммунальных служб предстоит обновить, помыть и покрасить детские площадки, скамейки и ограждения. Всего планируется освежить более трехсот фасадов домов и подъездов и покрасить свыше сотни детских площадок. Обычно генеральная уборка начинается только в апреле, но теплая и сухая погода позволила начать очистку столичных улиц уже сейчас.