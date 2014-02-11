Социальная реклама должна брать не количеством, а качеством - Черников

Фото: ИТАР-ТАСС

На улицах Москвы в этом году разместят в четыре раза меньше социальной рекламы по сравнению с прошлым годом, сообщил на заседании Круглого стола руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

"Социальная реклама должна носить точечный характер. Мы обсуждали, что нужно брать не количеством, а качеством рекламы. Сегодня вместо планируемых 300 щитов мы размещаем 25-30, но там, где надо", - пояснил Черников.

Руководитель департамента СМИ и рекламы отметил, что сокращение объемов социальной рекламы связано с общим уменьшением рекламных щитов в Москве. "После того, как московские власти стали разыгрывать рекламные площади на аукционах, билбордов стало меньше в центре города на 70 процентов, а по всему городу на 40 процентов", - сказал он.

Владимир Черников рассказал и о борьбе столичного правительства с недобросовестными рекламщиками, заявляющими для утверждения коммерческую рекламу под видом социальной.

"Раньше тяжелые схемы взаимодействия властей и бизнеса приводили к снижению эффективности социальной рекламы. Смею вас заверить, сейчас в столице под видом социального проекта коммерческую рекламу разместить невозможно", - заявил чиновник.

Кроме того, Московские власти хотят провести в 2014 году Всемирный рекламный саммит. "Мы в этом году готовы и хотим это сделать, с удовольствием поддержим любые инициативы игроков рекламного рынка", - подчеркнул Владимир Черников.