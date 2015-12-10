На Манежной площади появится бесплатный Wi-Fi

Фото: Михаил Сипко

На Манежной площади появится бесплатная Wi-Fi сеть на время проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя компании-оператора Wi-Fi в столичном метро "МаксимаТелеком" Илью Грабовского.

"На время проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" с 18 декабря по 10 января в центре столицы будут установлены четыре точки для доступа в интернет. Зона бесплатного Wi-Fi целиком охватит ярмарочную площадку фестиваля на Манежной площади", – сказал Грабовский.

По его словам, пропускная способность сети составит 250 Мбит/с. Одновременно к беспроводному интернету через сеть Aura смогут подключиться 250 человек.

"Для доступа в интернет внедрена система обязательной идентификации пользователей, пройти которую можно с помощью подтверждения номера мобильного телефона или авторизации через портал государственных услуг РФ. При этом для пользователей, уже прошедших идентификацию в других сетях "МаксимаТелеком", повторного прохождения не требуется. А все пользователи, авторизовавшиеся в сети Aura, будут переадресовываться на специальную версию интерактивного портала", – заключил Грабовский.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в столице 18 декабря. Фестиваль пройдет на 38 площадках, где будут расположены арт-объекты, а также запущены отдельные анимационные проекты. В этом году увеличится время работы площадок, на которых будут проходить рождественские ярмарки.

С подробным списком мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества в столице можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.