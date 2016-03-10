В Подмосковье могут запретить красить заборы в яркие цвета

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Московской области могут запретить красить заборы в яркие цвета. Соответствующие требования указаны в новых методических рекомендациях по проектированию и внешнему виду ограждений, передает пресс-служба Главархитекруры Подмосковья.

Согласно документации, заборы запрещается красить в желтые, красные, синие и зеленые оттенки. Черным цветом можно красить только металлические ограждения, в том числе сварные соединения, а также заборы с элементами ковки и литья.

Особые требования предъявлены к объектам культурного наследия и историческим центрам подмосковных городов. Ограждения из кованного металла, чугунного литья или сварной стали в исторических центрах не рекомендуют устанавливать преимущественно по индивидуальным проектам.

В парках советуют строить металлические прозрачные заборы, а вдоль дорог – так называемые "зеленые изгороди" из кустарников. В методическом тексте также обозначен запрет на заборы из цельнометаллических листов, не разделенных вертикальными столбами, а также из сетки "рабица", железобетона и кирпича.

Высота заборов, ограждающих стройки, не должна превышать 2-3 метров. Фундамент таких конструкций не должен быть заглубленным. На них следует установить сигнальные светильники.