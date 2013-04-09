В этом году в Москве установят более 800 велопарковок

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году столичные власти намерены установить в городе более 800 велопарковок. Они появятся в районе пешеходных зон и ТПУ - у станций метро и железнодорожных платформ; как в центре Москвы, так и в остальных округах.

Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь московского департамента капитального ремонта Татьяна Блинова.

Все места для размещения стоянок согласованы с департаментом транспорта столицы. При этом власти учли пожелания общества велосипедистов.

По словам Татьяны Блиновой, велопарковка представляет собой конструкцию из п-образных дуг, расположенных параллельно друг другу и прикрепленных к асфальтобетонному покрытию. Парковки сделаны в антивандальном исполнении и покрашены в цвет "серый графит". Подобная стоянка рассчитана на 10 велосипедов.

Кстати, парковки для горожан будут бесплатными. Согласно конкурсной документации, в центре две парковки появятся рядом с парком Горького - у северного выхода и у главного входа, несколько парковок будет организовано рядом с Кремлем, одна у Храма Христа Спасителя. Появится велопарковка и на Петровке, на Волхонке - рядом с ГМИИ им. Пушкина и на Тверской улице - у московской мэрии. Оставить велосипед можно будет рядом с жилыми домами, с ресторанами, офисными центрами и храмами, кинотеатрами, школами и станциями метро.

Напомним, столичные власти всерьез задумались о развитии велодвижения. Планируется, что в этом году в городе появится 80 километров велодорожек.

Кроме того, на велопарковках появятся QR-коды. Они будут перенаправлять владельцев смартфонов на велосипедный портал города.

Особое внимание уделяется безопасности велосипедистов. Так, в Москве будет подготовлена программа по безопасности велосипедистов. Для безопасного движения у них должен быть шлем и светоотражающая одежда или катафоты, если прогулка совершается в темное время суток. Велосипедистам также раздадут памятки с информацией о том, как вести себя при встрече со стаей собак.