Жителям центра предлагают отказаться от услуг гастарбайтеров

Власти Центрального административного округа предлагают жителям отказаться от услуг частных управляющих компаний (УК) и передать многоквартирные дома в управление городских ДЕЗов, сообщил M24.ru пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов. Институт коммерческих УК себя не оправдал, отметил чиновник, жители слишком часто жалуются на их работу. Впоследствии дома под управлением ДЕЗов автоматически перейдут под контроль создающихся сейчас ГБУ "Жилищник". Напомним, эти структуры не будут принимать на работу мигрантов. Они привлекают в качестве дворников, слесарей и сантехников жителей Подмосковья и ближайших регионов.

Существующие ДЕЗы также получили возможность работать не с подрядными организациями, а нанимать сотрудников в штат, отдавая предпочтение гражданам России. "Подбирать рабочих помогает департамент труда и занятости, поиск ведется на ярмарках вакансий, в том числе и выездных",– отметил Большунов. Переход от частного управления домом к государственному положительно скажется на качестве обслуживания, уверен представитель префектуры.

Теперь власти ЦАО пытаются убедить в этом жителей: на встречах с префектом им объясняют, как проводить общие собрания жильцов по поводу смены УК, какие документы необходимо для этого собрать. Большунов отметил, что активнее всего работа по переходу идет в районах Арбат, а также Басманном и Пресненском. Там от жителей поступает больше всего жалоб на действия управляющих компаний. На данный момент в Центральном округе находится 4,2 тысячи многоквартирных домов, из них около 50% - в ведении частных управляющих компаний. В округе действует 119 УК и более 1 тысячи ТСЖ. В 2013 году зафиксировано уже 328 случаев, когда жители добровольно передали свои дома под управление госструктур.

Напомним, в Москве начинают создаваться принципиально новые структуры управления многоквартирными домами - ГБУ "Жилищник". Помимо самих домов, в их ведение также передают и дворы вместе с дворниками. Первые эксперименты начались в июле этого года - в каждом округе ГБУ "Жилищник" отдали по району. Привлекать граждан России на работу в новые структуры власти намерены высокими зарплатами, как у дорожников: не менее 33 тысяч рублей в месяц.

В ЦАО пилотный проект по передаче домов ГБУ "Жилищник" проводится в Тверском районе. В 2014 году под управление учреждения попадут также Замоскворецкий, Пресненский и Басманный районы. По словам Большунова, жители могут осуществить переход исключительно на добровольной основе. "Если они довольны своей управляющей компанией, то нет причин менять ее на государственную, – пояснил представитель префектуры. - Однако мы считаем, что уход от подряда и создание единой организации позволит по-настоящему контролировать сферу содержания домов и дворов. Кроме того, для этой организации закупается самая современная и качественная техника класса "Евро-5", с системой ГЛОНАСС, это уровень не сравнимый с тем, что могли предложить подрядчики, находящиеся в вечной погоне за снижением цен на свои услуги".

В других округах перевод домов в ведение госструктур идет не так активно. Как рассказали M24.ru в префектуре Северо-Восточного округа, пока проходит пилотирование возможностей ГБУ "Жилищник" в экспериментальных районах, дальнейшие действия будут продумываться после завершения пилота.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что введение единого управленца пойдет сфере ЖКХ на пользу. "Главное, чтобы была жесткая система финансирования и контроль за целевым расходованием средств. Я уверен, власти будут следить за новой организацией очень внимательно", – заявил Журавлев.

По словам эксперта, частные УК дают жителям города гораздо меньше возможностей влияния на качество оказываемых услуг. "Гражданин противопоставлен коммерческой структуре, у которой есть адвокаты и возможности отстаивать свои позиции в суде",– отметил Журавлев. Государственная же компания, по его мнению, гораздо легче поддается контролю, чем множество частных структур, влиять на которые со стороны государству достаточно сложно.

Между тем юрист общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Мария Свиридова полагает, что отказываться от конкуренции в сфере ЖКХ все-таки не стоит. "Однако нужны эффективные инструменты давления на частные УК, - полагает она. - Можно ввести страхование профессиональной ответственности, чтобы за действиями компаний следили страховщики. Необходимо создать механизмы, которые позволят лишить компанию лицензии после какой-то критической массы замечаний жителей", – отметила юрист.

