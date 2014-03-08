"Дома-книжки" на Новом Арбате украсили к 8 марта

На "домах-книжках" на Новом Арбате появилась праздничная подсветка

На "домах-книжках" на Новом Арбате появилась праздничная подсветка к 8 марта. Весенние сюжеты будут сменять друг друга в течение 5 минут, сообщает телеканал "Москва 24".

Архитектурно-художественная подсветка выполнена с использованием только энергосберегающего оборудования, в том числе светодиодов. Они позволяют передать миллионы оттенков без задействования дополнительных мощностей

Всего для зданий-"книжек" на Новом Арбате специалисты разработали 20 сценариев световых проекций. Так, на День всех влюбленных на фасадах высоток зажглись алые сердца. К 23 февраля - засияли патриотические сюжеты. Москвичи увидели самолеты, солдат, развевающийся флаг, награды, георгиевскую ленточку, вечный огонь и салют.

Добавим, до 2016 года в столице планируется оснастить объектами архитектурной подсветки около двух тысяч зданий, в том числе в этом году - 352 здания.

На эти цели будет потрачено 4 миллиарда рублей. Из которых 2 миллиарда рублей - на архитектурно-художественную подсветку, 1 миллиард рублей - на освещение дворов и 1 миллиард рублей - на капитальный ремонт имеющейся подсветки.