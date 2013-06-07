Победить тополиный пух городские службы надеются за 7 лет

Чем опасен тополиный пух

Война с тополями идет уже полвека, но пока деревья выигрывают. Пух как летний снегопад каждый год обрушивается на Москву. В городе более 300 тысяч тополей, треть из них - с пухом. Лидеры по их количеству – юго-запад и юго-восток столицы.

Пух не только попадает на волосы и одежду, он нередко забивает решетки радиаторов автомобилей, что может привести к поломкам. Кроме того, тополиный пух очень хорошо горит – об опасности постоянно предупреждают спасатели, но количество поджигателей продолжает расти.

Как рассказала старший инспектор управления информации ГУ МЧС по Москве Оксана Золотова, пух часто собирается между гаражами, были случаи, когда дети баловались с огнем, из-за чего загорались строения и автомобили.



Чтобы избавиться от пуха, тополя обрезают дважды в год, однако это не всегда эффективно. Пух образуется только на женских особях деревьев: мужские особи выпускают сережки красного цвета, в них появляется пыльца, которая перелетает на цветки женских деревьев, из-за чего и появляется пух.

При этом, если мужские особи обрезать, они могут превратиться в женские и начать выделять пух. Если же обрезать ветки на женской особи, то она не будет распространять пух в течение нескольких лет.

Тополя меняют пол вовсе не потому, что после обрезания лишаются гендерных признаков, к этому приводит стрессовое воздействие. По словам кандидата биологических наук Владимира Мурашова, у растений такое часто наблюдается. Биологи говорят, что перед обрезкой тополя необходимо помечать – где мужские, а где женские.

Через 7 лет все женские особи должны пройти через "инквизицию" со стороны городских служб и исчезнуть. Если, конечно, при обрезании их количество не увеличится.