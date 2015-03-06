Праздничную иллюминацию на "домах-книжках" включат вечером 6 марта

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Праздничная иллюминация на "домах-книжках" на Новом Арбате в честь Международного женского дня будет работать с 6 по 8 марта, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства.

Иллюминация будет включаться вместе с уличным освещением в 18.23 и выключаться в полночь.

"Открытки получились действительно огромные: 30 тысяч квадратных метров и миллионы светодиодов превратятся в цветочные композиции, сменяющиеся танцующими силуэтами на фоне ночного города. При этом изображение будет перетекать с одного фасада на другой, что создаст эффект единого гигантского экрана. Дизайнеры по свету использовали все возможности современной техники и создали прекрасное поздравление для наших милых дам", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что на "домах-книжках" покажут 20 праздничных иллюминаций. "В 2015 году на "домах-книжках" уже были показаны праздничные иллюминации на Новый год, Рождество, 14 и 23 февраля. Ближайшие праздничные иллюминации появятся в преддверии 8 марта и Пасхи. Всего на год запланировано 20 различных иллюминаций, приуроченных к праздникам", – отметили в пресс-службе департамента.

Всего на "домах-книжках" установлено около 100 тысяч световых элементов. Благодаря системе управления подсветкой изображения могут перетекать с одного фасада на другой, двигаться по вертикали и горизонтали.

Ранее на фасадах "домов-книжек" была включена праздничная иллюминация, приуроченная к 23 февраля. На медиа-фасадах можно было увидеть несколько роликов: самолеты, солдаты, подводная лодка, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют. Сюжеты сменяли друг друга в течение 5 минут.

Кроме того, в честь Дня всех влюбленных на "домах-книжках" Нового Арбата забились алые сердца. А в честь Дня государственного флага России знаменитые "дома-книжки" на Новом Арбате превратились в огромные триколоры. Для медиа-фасадов создали ролики, в которых изображение развевающегося российского флага чередовалось с панорамами столицы.