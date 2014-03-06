В Москве демонтируют около трех тысяч незаконных рекламных конструкций

"Интервью": Владимир Черников о борьбе с незаконной наружной рекламой

В столице демонтируют около трех тысяч незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников.

"Готовится новая схема проведения торгов, чтобы она включала 90-95 процентов от общего объема возможностей Москвы по размещению рекламных площадей. В эту схему включена и Новая Москва, где будет произведен демонтаж ряда объектов, не отвечающих правилам, и установлены новые конструкции", - заявил Черников.

По его словам, ведется работа по демонтажу старых незаконных рекламных конструкций, после чего будет возведено две тысячи новых, соответствующих требованиям властей.

"От этого выиграет бюджет и освободится город - станет более красивым", - заключил глава департамента.

Черников подчеркнул, что в городе не должно быть крупноформатной рекламы, которую можно оставить только в качестве элемента архитектуры.

"Сегодня более 60 тысяч указателей установлены с рекламными модулями, - сказал глава департамента. - К концу года их останется не более 3 тысяч. Они будут размещены так, чтобы позволить людям хорошо ориентироваться на местности".

Черников отметил, что к концу года в Москве вся реклама будет соответствовать требованиям. В городе останется не более 17 медиафасадов.