06 марта 2014, 19:32

Доход бюджета от рекламы вырастет в 4 раза - Черников

"Интервью": Владимир Черников о борьбе с незаконной наружной рекламой

Доходы столичного бюджета от размещения рекламных конструкций увеличатся почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал глава московского департамента СМИ и рекламы Владимир Черников в эфире телеканала "Москва 24".

По его словам, поступления в бюджет от владельцев рекламы должны составить около 75 миллиардов рублей. "При этом в прошлом году бюджет получил 20 миллиардов рублей", - сказал Черников.

Напомним, в прошлом году вступили в силу новые правила размещения наружной рекламы. Город разделили на 14 зон, в каждой из которых разрешили размещать только утвержденные виды "наружки".

Например, в пределах Бульварного кольца запрещено использовать крупные рекламные щиты (площадью от 2,7×3,7 метра), а с площадей и улиц внутри Садового кольца должны были исчезнуть щиты площадью от 3×6 метров. Также ввели запрет на устаревшие и небезопасные рекламные конструкции.

Эти меры позволили сократить количество рекламы в центре города на 70 процентов.

До мая с улиц Москвы уберут около 2,7 тысяч незаконных рекламных конструкций.

улицы Владимир Черников рекламные конструкции

