Доход бюджета от рекламы вырастет в 4 раза - Черников

Доходы столичного бюджета от размещения рекламных конструкций увеличатся почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал глава московского департамента СМИ и рекламы Владимир Черников в эфире телеканала "Москва 24".
По его словам, поступления в бюджет от владельцев рекламы должны составить около 75 миллиардов рублей. "При этом в прошлом году бюджет получил 20 миллиардов рублей", - сказал Черников.
Ссылки по теме
- До мая с московских улиц уберут 2700 незаконных рекламных конструкций
- Ежегодный доход столицы от наружной рекламы увеличится в 6 раз
- Суперборды и медиафасады: как размещают наружную рекламу в Москве
Напомним, в прошлом году вступили в силу новые правила размещения наружной рекламы. Город разделили на 14 зон, в каждой из которых разрешили размещать только утвержденные виды "наружки".
Например, в пределах Бульварного кольца запрещено использовать крупные рекламные щиты (площадью от 2,7×3,7 метра), а с площадей и улиц внутри Садового кольца должны были исчезнуть щиты площадью от 3×6 метров. Также ввели запрет на устаревшие и небезопасные рекламные конструкции.
Эти меры позволили сократить количество рекламы в центре города на 70 процентов.
До мая с улиц Москвы уберут около 2,7 тысяч незаконных рекламных конструкций.