Высота памятника Михаилу Калашникову составит 7,5 метра

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Экспертная комиссия определила высоту памятника выдающемуся оружейному конструктору Михаилу Калашникову, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. Монумент появится в "Оружейном сквере" в будущем году.

После установки двух силуэтных макетов высотой 6 и 7,5 метров, специалисты остановились на втором варианте. Кроме того, была названа дата открытия памятника – ее решили приурочить к подписанию указа об изготовлении первой опытной партии автомата Калашникова 21 января 1948 года.

По словам автора композиции, народного художника России Салавата Щербакова, главной частью мемориала станет пятиметровая фигура конструктора с автоматом в руках. За ним расположится силуэт земного шара, символизирующий ареал распространения изобретения. Наконец, рядом с шаром, святой Георгий будет втыкать копье в дракона, олицетворяющего силы зла.

Идея установки памятника была предложена Владимиру Путину председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским 20 сентября этого года во время визита главы государства на Ижевский завод концерна "Калашников". В 2019 году исполнится 100 лет со дня рождения великого конструктора. Сейчас на сайте РВИО идет сбор средств на установку монумента.