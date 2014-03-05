Весенняя уборка: как приводят в порядок столичные улицы

В Москве работы по благоустройству города продлятся весь апрель

Весенняя уборка в Москве будет проходить с 1 апреля по 1 мая. В городе проведут работы по благоустройству, а общие субботники состоятся 12 и 26 апреля. О том, как приводят в порядок столичные улицы, - читайте в материале M24.ru.

Уборка будет включать вывоз мусора, обрезку деревьев, сбор прошлогодней листвы устройство цветников, ремонт газонов, спортивных детских площадок, газонных ограждений и фонарей, мойку фасадов зданий, дорожных знаков и указателей.

Однако из-за наступления теплой погоды московские коммунальщики смогли раньше времени приступить к уборке грязи, скопившейся за зиму.

В частности, сотрудники Гормоста промыли Лефортовский тоннель, который является одним из самых длинных в мире. Чтобы не создавать транспортных затруднений тоннель промывали ночью, перекрыв часть одной из полос. Все работы проводились вручную с использованием специальных шлангов, которые подают воду под высоким давлением и щеток.

Кроме того, в конце февраля были вымыты порядка 50 надземных пешеходных переходов на МКАД, а также более 200 транспортных развязок на ТТК.

По словам специалиста Гормоста Дмитрия Зыкова, все тоннели в городе промываются три раза в месяц, то есть один раз в десять дней. Очень сильную загрязненность создают выхлопы, поэтому при уборке приходится использовать пену, отмечает он.

Однако если на улице мороз, то проводить подобные работы нельзя. Это может привести к образованию наледи на дорогах. Площадь тоннелей, надземных пешеходных переходов и мостов в Москве превышает 3 миллиона квадратных метров. Их мытьем занимаются 500 специалистов на 200 машинах.

Сотрудники Гормоста начали отмывать тоннели, щиты и эстакады

Всего в Москве должно быть вымыто более 2 тысяч дорожных объектов, а также 16 тысяч цоколей на объектах жилищного и нежилого фонда, около 100 тысяч фасадов зданий.

При мытье дорог в столице используется специальный шампунь "Чистодор", который убирает нефтяную пленку с асфальта, а также удаляет остатки противогололедных материалов, не причиняя вреда дорожному покрытию. Через два часа после обработки остатки шампуня смывают чистой водой.

Промывка улиц - уже несколько лет обязательная процедура перед началом как летнего, так и зимнего сезонов. До 80 процентов грязи на городских улицах - это нефтяные остатки от автомобильного топлива. Поэтому дороги нужно отмыть от этих следов дочиста, чтобы можно было эффективно наносить на полотно разметку. В прошлом году для того, чтобы отмыть московские улицы, понадобилось более 200 тысяч литров "Чистодора".

Применяемое на столичных улицах моющее средство отличается высокой эффективностью при весьма экономичном использовании: один литр средства на тысячу литров воды. Кроме того, оно является полностью биоразлагаемым и не вредит почве. Оно не содержит кислот и щелочей, и имеет нейтральную среду. Его безопасность для окружающей среды подтверждена заключением факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова, а также сертификатом качества и паспортом безопасности.

В Москве появится свой парк уборочной техники

Техника, которая моет московские улицы, как правило, многофункциональна. В зависимости от сезона меняется только навесное оборудование. Зимой оно помогает справиться со снегом на дорогах, а весной и летом - с грязью и пылью. В работах задействовано более 1,8 тысячи единиц поливомоечной техники.

Пыль и мусор собирают уборочные машины с вакуумным пылесосами, их в Москве около 1,5 тысяч.

Кроме того, столичные власти планируют закупить такую технику дополнительно. На эти цели потратят свыше 170 миллионов рублей. Согласно требованиям, машины должны быть новыми, серийно выпускаемыми, отражающими все последние модификации конструкций и материалов и выпущенными не ранее 2013 года.

Каждая машина оснащена системой ГЛОНАСС/GPS. Машины-пылесосы будут использовать при уборке пешеходных зон.

Коммунальные службы приступили к уборке города от зимней грязи

Напомним, в прошлом году в ходе месячника по благоустройству с территории Москвы вывезли почти 3 миллиона кубометров мусора.

Что касается мытья фасадов, в первую очередь сотрудники коммунальных служб приведут в порядок строения, расположенные на центральных улицах города. Для этой цели будут использованы устройства подающие воду под высоким давлением, а также машины с подъемниками.

В среднем на мытье фасада одного здания у бригады уходит от одного до трех часов.

Ранее сообщалось, что московские власти обяжут управляющие компании и ТСЖ мыть фасады зданий еженедельно.



Госконтроль за проведением работ по содержанию городских территорий осуществляет Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). ОАТИ уполномочено выдавать организациям, предпринимателям и должностным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. По фактам нарушений к балансодержателям территорий и подрядным организациям применяются меры административного воздействия. К службам заказчиков оформляются протоколы об административном правонарушении, к подрядным организациям применяются штрафные санкции.

Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля. Горожане вместе с работниками коммунальных служб будут мыть фасады зданий, чистить газоны, высаживать цветы и деревья. Всех добровольцев обещают обеспечить необходимым инвентарем. В рамках мероприятий запланированы концерты и другие культурные акции.

В прошлом году в городских субботниках участвовали 2,5 миллиона человек, в этом ожидается примерно столько же.