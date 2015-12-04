Переулок у посольства Турции предложили назвать в честь пилота Су-24

Фото: ТАСС/Сергей Севостьянов

7-й Ростовский переулок, где находится посольство Турции, предложили переименовать в честь Героя России, подполковника Олега Пешкова, пилотировавшего сбитый Су-24, передает "Интерфакс".

Инициативу направила в адрес Сергея Собянина ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям". Ее члены также высказали идею установить там бюст или памятник погибшему летчику, причем изготовят его на средства Лиги.

Добавим, что ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" объединяет более 200 предприятий, среди которых "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод" и концерн "Алмаз-Антей".

Напомним, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было. Однако Эрдоган заявил, что российский самолет пересек сирийско-турецкую границу и был сбит после десятого предупреждения.

Самолет упал с высоты 6 тысяч метров на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. Он находится на российской военной базе в Латакии.