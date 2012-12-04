В центре столицы к новогодним праздникам установят 269 елей

К Новому году в центре Москвы установят около 300 праздничных елей

К новогодним праздникам в Центральном округе Москвы будут украшены 60 улиц, площадей и проспектов, а также 20 мостов и эстакад.

Все мероприятия по праздничному оформлению ЦАО должны завершиться к 20 декабря. Как заявил префект Центрального округа Сергей Байдаков, контроль за выполнением работ, утвержденных городской концепцией, будут обеспечивать управы районов.

К 20 декабря на улицах уже появятся световые гирлянды и объемные панно, а к 29 декабря должны быть установлены плакаты с рождественской символикой. Кроме того, на уличных экранах будут транслироваться рождественские видеоролики, а символика Рождества появится в витринах и на фасадах предприятий. Всего будет использовано более семи тысяч плакатов, более пяти тысяч больших стикеров и около трех с половиной тысяч новогодних стягов, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО Москвы.

Также в центре будет установлено 269 праздничных елей, в том числе 18-метровая ель у Храма Христа Спасителя, 16-метровая ель около "Олимпийского", две ели высотой 15 и 11,5 метров в парке "Красная Пресня", а также ели высотой 11 метров - в саду "Эрмитаж", на площади Пречистенских ворот, Миусской площади и в сквере Девичьего поля.

Световое оформление, включающее праздничную иллюминацию 27 объектов, будет выполнено на 13 мостах и эстакадах, остальные 14 иллюминаций будут размещены на улицах и набережных округа. Как и ранее, будет выполнено световое оформление Чистопрудного бульвара - установят световые арочные конструкции с поздравительными материалами. На площади Революции уже установлены 10 "светящихся" деревьев.